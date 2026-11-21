Uma história sobre reencontros, família e segundas chances promete tocar o coração do público. Estrelado por Taraji P. Henson, o filme Uma Pitada de Açúcar estreia no dia 16 de dezembro, na Netflix. A produção é inspirada em uma história real e acompanha uma mulher que encontra um novo propósito após uma descoberta inesperada.

Na trama, Taraji interpreta Lenore Lindsey, dona de uma confeitaria em Chicago, nos Estados Unidos. Depois de uma revelação surpreendente envolvendo uma pessoa que frequenta seu estabelecimento, ela passa a revisitar o passado, enfrentar antigas feridas e descobrir novas possibilidades para sua vida.

A história é inspirada na trajetória real de Lenore Lindsey, cuja experiência ganhou repercussão na internet em 2024. O encontro inesperado que muda a vida da personagem é o ponto de partida para uma narrativa sobre vínculos familiares, perdão e a força dos recomeços.

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Além de Taraji P. Henson, conhecida por trabalhos como Estrelas Além do Tempo e Empire, o elenco reúne Joey Bada$$, Aunjanue Ellis-Taylor, Russell Hornsby e Alexis Louder, entre outros nomes.

A direção é de Tasha Smith, com roteiro de Randy Brown. A produção é assinada por Tyler Perry e DeVon Franklin.

Assista ao trailer: