Barueri recebe na próxima quarta-feira (25), a Mostra de Teatro do projeto Ecoviver, com a apresentação gratuita do espetáculo “Onde Moram os Sonhos”. As sessões estão marcadas para as 9h e as 14h, no Parque Municipal Dom José.

A atividade é aberta ao público e tem classificação livre, sem restrição de idade. A proposta é ampliar o acesso à cultura e oferecer uma experiência artística para pessoas de diferentes faixas etárias.

A mostra é realizada pelo projeto Ecoviver, com patrocínio da Ecovias e da EcoRodovias. A iniciativa também conta com apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Barueri, por meio das secretarias de Educação e de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).