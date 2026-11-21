O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) instala, nesta segunda-feira (23), a 7ª Vara Cível de Barueri e uma Unidade de Processamento Judicial (UPJ), que atenderá às sete varas cíveis da comarca. A solenidade será realizada às 10h, no Fórum Desembargador Celso Luiz Limongi, com a presença do presidente do TJSP, desembargador Francisco Eduardo Loureiro.

A 7ª Vara Cível ficará sob responsabilidade do juiz Fabio Calheiros do Nascimento. Já a UPJ terá como corregedora a juíza Renata Bittencourt Couto da Costa.

A unidade vai centralizar os serviços cartorários das varas cíveis, com equipes organizadas por funções específicas, para melhorar a distribuição dos recursos humanos e agilizar o andamento dos processos. As varas e os gabinetes dos juízes continuarão independentes.

Publicidade

Segundo o TJSP, estudos apontam que o modelo de UPJ pode aumentar a produtividade em até 60%.

Barueri possui cerca de 103 mil processos em andamento, dos quais aproximadamente 32 mil tramitam nas varas cíveis. Para a juíza diretora do fórum, Daniela Nudeliman Guiguet Leal, a instalação das novas estruturas deve ampliar a capacidade de julgamento e melhorar a organização dos serviços judiciais.