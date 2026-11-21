Osasco recebe no próximo sábado, 28 de novembro, o espetáculo de stand-up comedy Santo Riso – Humor pra Família. A apresentação será realizada às 21h, no Oz Comedy Bar, com participação dos humoristas Paulo Bertolino, Thalyta Almeida, Phelipe Rodrigo e Rafa Oliveira.

Com classificação livre e duração aproximada de duas horas, o espetáculo promete uma noite de diversão e boas risadas para o público. A proposta é reunir diferentes estilos de humor em uma apresentação voltada para toda a família.

Os ingressos para a apresentação em Osasco custam entre R$ 50 e R$ 160, mais taxa de serviço, e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express.

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O Oz Comedy Bar fica na Avenida Dionysia Alves Barreto, 500, loja 1 e 26.