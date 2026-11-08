Atletas de Osasco conquistam quatro ouros e dois bronzes no Brasileiro de Karatê 2026

A equipe de Osasco conquistou seis medalhas nas finais do Campeonato Brasileiro de Karatê 2026, disputadas entre os dias 27 e 31 de outubro, no Sesc Caruaru, em Pernambuco. Os atletas do município garantiram quatro medalhas de ouro e duas de bronze em uma competição que reuniu aproximadamente 1.042 participantes de 25 estados brasileiros e 137 clubes.

Osasco foi representada por Anderson Lima, Bruno Mikio Murashima, Bruno A. Abub e Stefanny Hornschuch. Com os resultados alcançados, os quatro atletas garantiram classificação para o Campeonato Pan-Americano e também integrarão a Seleção Brasileira de Karatê na disputa internacional, que ainda não tem data definida.

Entre os destaques individuais, Bruno Mikio Murashima conquistou o primeiro lugar no Kumite Máster, até 3º Kyu, e ficou com o terceiro lugar no Kata, na mesma graduação. Anderson Lima foi campeão no Kata Máster B/C. Já Bruno A. Abub garantiu o ouro no Kumite Máster, até 3º Kyu, e a medalha de bronze no Kata Máster, também até 3º Kyu. Stefanny Hornschuch completou o quadro de campeões com o ouro na categoria Parakaratê nº 435.

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O técnico da equipe, Gilberto de Mello Schavareto Júnior, agradeceu à Prefeitura de Osasco pelo apoio ao desenvolvimento do karatê no município. O secretário municipal de Esporte, Thiago Borges, também parabenizou os atletas, técnicos e familiares pelos resultados e destacou o compromisso de continuar incentivando a modalidade e criando oportunidades para que os esportistas representem a cidade em competições nacionais e internacionais.