Domingo com garoa fraca e umidade alta em São Paulo

O domingo, 8 de novembro, amanhece sob um cenário tipicamente cinzento na capital paulista. A garoa fraca marca presença ao longo de todo o dia, mantendo o clima fechado e a paisagem urbana envolta em nuvens baixas, características de dias com maior umidade na Região Metropolitana.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas que exigem um casaco leve. A mínima prevista é de 14.4°C — configurando um clima de frio logo nas primeiras horas do dia —, enquanto a máxima não deve passar dos 21.3°C, mantendo as temperaturas amenas e frescas ao longo da tarde.

Os índices meteorológicos reforçam o perfil úmido e fechado deste domingo. A umidade relativa do ar atinge o patamar elevado de 94%, acompanhada por uma probabilidade de chuva também de 94%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 19.1 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) permanece baixo, marcando 0.9.

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Para quem for aproveitar o final de semana fora de casa, a recomendação é redobrar os cuidados devido às ruas escorregadias e levar um guarda-chuva leve. A baixa incidência de radiação UV dispensa o uso intensivo de protetor solar, mas o casaco continua sendo um item indispensável para enfrentar o dia fresco na cidade.