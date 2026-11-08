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Morador de Barueri cria método que permite a autor cego escrever e publicar livro sem digitar uma palavra

Antonio Nascimento, de Barueri, criou o Escritor de Bolso, método que ajudou Alex Melo a transformar sua história em livro sem precisar digitar

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 06/11/2026 18:24 Siga-nos no Google News
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morador de barueri cria método para ajudar autor cego a publicar livro sem digitar
Morador de Barueri cria método para ajudar autor cego a publicar livro sem digitar Foto: Divulgação
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Um projeto desenvolvido em Barueri está mostrando como a tecnologia pode ampliar o acesso à produção literária. O munícipe Antonio Nascimento criou o Escritor de Bolso, um sistema e método que auxilia pessoas a escrever e publicar seus próprios livros sem precisar digitar. O primeiro autor a utilizar a ferramenta foi Alex Melo, morador de Caieiras, que perdeu a visão e uma perna e conseguiu transformar sua trajetória de vida em uma obra impressa.

Intitulado “Enxerguei Quando Perdi Tudo”, o livro reúne relatos de Alex sobre as dificuldades enfrentadas e o processo de reconstrução da própria vida. Para produzir a obra, ele contou sua história por meio de áudios, que foram transcritos e organizados pelo sistema em capítulos. Antonio acompanhou o processo, mas as decisões sobre o conteúdo permaneceram com o autor: Alex avaliou os parágrafos e aprovou cada capítulo antes de sua inclusão na versão final.

A proposta do Escritor de Bolso é facilitar o acesso à escrita e à publicação para pessoas que encontram dificuldades no processo tradicional, seja por não saberem digitar, por limitações de acessibilidade ou por não terem familiaridade com a produção de um livro. O método permite que o autor compartilhe suas experiências pela fala e participe das decisões editoriais, mantendo o controle sobre a própria história.

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Antonio também tem experiência como escritor e utilizou sua trajetória como inspiração para desenvolver o projeto. Seu livro, “Quando Deus Me Encontrou”, está disponível para compra na Amazon e na Uiclap. Já a obra de Alex pode ser adquirida pela plataforma Uiclap, enquanto a chegada às lojas da Amazon está prevista para uma próxima etapa.

O projeto destaca a possibilidade de aproximar a produção literária de pessoas que, por diferentes motivos, não conseguem escrever ou digitar da maneira convencional. No caso de Alex, a iniciativa permitiu transformar uma história pessoal em livro, com participação ativa do autor em todas as etapas de construção da obra.

enxerguei quando perdi tudo

Enxerguei Quando Perdi Tudo

Onde encontrar os livros

O livro “Enxerguei Quando Perdi Tudo”, de Alex Melo, está disponível na Uiclap. A publicação também deve chegar em breve à Amazon.

Compre “Enxerguei Quando Perdi Tudo” pela Uiclap

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Já o livro “Quando Deus Me Encontrou”, de Antonio Nascimento, pode ser adquirido nas seguintes plataformas:

Amazon

Uiclap

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
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Tags: acessibilidade Barueri Enxerguei Quando Perdi Tudo Escritor de Bolso literatura

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