Morador de Barueri cria método que permite a autor cego escrever e publicar livro sem digitar uma palavra

Um projeto desenvolvido em Barueri está mostrando como a tecnologia pode ampliar o acesso à produção literária. O munícipe Antonio Nascimento criou o Escritor de Bolso, um sistema e método que auxilia pessoas a escrever e publicar seus próprios livros sem precisar digitar. O primeiro autor a utilizar a ferramenta foi Alex Melo, morador de Caieiras, que perdeu a visão e uma perna e conseguiu transformar sua trajetória de vida em uma obra impressa.

Intitulado “Enxerguei Quando Perdi Tudo”, o livro reúne relatos de Alex sobre as dificuldades enfrentadas e o processo de reconstrução da própria vida. Para produzir a obra, ele contou sua história por meio de áudios, que foram transcritos e organizados pelo sistema em capítulos. Antonio acompanhou o processo, mas as decisões sobre o conteúdo permaneceram com o autor: Alex avaliou os parágrafos e aprovou cada capítulo antes de sua inclusão na versão final.

A proposta do Escritor de Bolso é facilitar o acesso à escrita e à publicação para pessoas que encontram dificuldades no processo tradicional, seja por não saberem digitar, por limitações de acessibilidade ou por não terem familiaridade com a produção de um livro. O método permite que o autor compartilhe suas experiências pela fala e participe das decisões editoriais, mantendo o controle sobre a própria história.

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Antonio também tem experiência como escritor e utilizou sua trajetória como inspiração para desenvolver o projeto. Seu livro, “Quando Deus Me Encontrou”, está disponível para compra na Amazon e na Uiclap. Já a obra de Alex pode ser adquirida pela plataforma Uiclap, enquanto a chegada às lojas da Amazon está prevista para uma próxima etapa.

O projeto destaca a possibilidade de aproximar a produção literária de pessoas que, por diferentes motivos, não conseguem escrever ou digitar da maneira convencional. No caso de Alex, a iniciativa permitiu transformar uma história pessoal em livro, com participação ativa do autor em todas as etapas de construção da obra.

Onde encontrar os livros

O livro “Enxerguei Quando Perdi Tudo”, de Alex Melo, está disponível na Uiclap. A publicação também deve chegar em breve à Amazon.

Compre “Enxerguei Quando Perdi Tudo” pela Uiclap

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Já o livro “Quando Deus Me Encontrou”, de Antonio Nascimento, pode ser adquirido nas seguintes plataformas:

Amazon

Uiclap