Basket Osasco joga em casa contra o Mogi Basquete no Ginásio Geodésico
Equipe osasquense desafia o vice-líder da competição nesta quinta-feira (12/11), às 20h, no Ginásio Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva, o Geodésico.
O Basket Osasco joga em casa nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 20h, em duelo decisivo contra a equipe do Mogi Basquete. O confronto será realizado no Ginásio Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva, popularmente conhecido como Geodésico, com o apoio dos torcedores osasquenses.
A partida coloca o time da casa diante de um grande teste na temporada. O Basket Osasco busca fazer valer o mando de quadra no Geodésico para somar pontos e se recuperar na tabela, ocupando atualmente o 15º lugar na classificação, com 5 pontos acumulados.
O adversário da noite vive grande fase no torneio: o Mogi Basquete chega a Osasco consolidado na vice-liderança, figurando na 2ª posição da tabela de classificação, com 9 pontos conquistados.
Raio-x do confronto:
• Partida: Basket Osasco x Mogi Basquete
• Local: Ginásio Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva (Geodésico) – Osasco
• Data e horário: 12/11, às 20h
• Mogi Basquete: 2º lugar (9 pontos)
• Basket Osasco: 15º lugar (5 pontos)
Quem não puder ir ao Geodésico pode acompanhar a partida pelo YouTube oficial do NBB CAIXA. Os detalhes completos da rodada também estão disponíveis na página da partida na LNB – Liga Nacional de Basquete.