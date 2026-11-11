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Carapicuíba recebe Feira Afro Empreendedor 2026 nos dias 13 e 14 de novembro

Evento da prefeitura com apoio do Sebrae Aqui terá shows de RZO e atrações culturais no Calçadão e na Praça da Árvore da Cohab 5.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 08:57 Siga-nos no Google News
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feira afro carapicuíba
Foto: DC Studio/Freepik
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Nos dias 13 e 14 de novembro, Carapicuíba será palco da Feira Afro Empreendedor 2026, um grande encontro dedicado à celebração da cultura, da ancestralidade, do empreendedorismo e da valorização da identidade afro-brasileira. A programação especial contará com atrações artísticas, shows musicais, apresentações culturais e feira temática com diversos expositores.

Além das apresentações musicais, o público poderá conferir espaços dedicados à gastronomia, artesanato, moda afro, bijuterias, livros, produtos educativos e serviços de trancistas. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, com apoio da Secretaria de Cultura e do Sebrae Aqui.

Na sexta-feira, 13 de novembro, as atividades acontecem no Calçadão da Avenida Rui Barbosa, no Centro, das 11h às 18h. O cronograma do dia inclui shows com Nick Mc’s (11h), Junior David (12h), Grupo Dividindo Amor (14h), RZO com convidados e DJ Rico (15h), roda de capoeira com o Grupo Filhos de Mlês e Mestre Okan (15h30), dança afro com Dra. Azenate (16h) e a Batalha da Tibagi com o Coletivo Cultural (16h30).

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No sábado, 14 de novembro, a feira segue para a Praça da Árvore, na Cohab 5 (próxima à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves), funcionando das 11h às 19h. A grade cultural traz capoeira com o Grupo Patuá e Mestre Tadeu Nepomuceno (11h), Grupo Dividindo Amor (12h), oficina infantil de colorir sobre religiões de matrizes africanas com Kleber e representantes do Inzo Dibanda Nzambe Ngunzu Tateto Kavungo e Mameto Kaia Tata (13h), shows com CJ Cria Black (14h), Relicário Records – Millito (15h), Ramon Alves e DJ Santhou (16h), BLK Mc’s (18h) e encerramento com a Batalha da Tibagi (18h30).

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: calçadão de carapicuíba Carapicuíba Cohab 5 Cultura afro-brasileira Feira Afro Carapicuíba Feira Afro Empreendedor 2026 moda afro Praça da Árvore RZO Sebrae Aqui

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