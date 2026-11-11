quarta-feira, 11 de novembro de 2026
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Barueri oferece 250 atendimentos veterinários gratuitos neste sábado (14) no Jardim Maria Helena

Ação do Cepad acontece neste sábado (14/11), a partir das 8h, na Rua Cananéia, com vacinação, vermifugação e controle de pulgas para cães e gatos por ordem de chegada.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 09:33 Siga-nos no Google News
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saúde animal barueri (1)
Foto: Eric Dimitri/Secom Barueri
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A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri realiza neste sábado, 14 de novembro de, a 8ª edição do “Programa Saúde Animal Cepad mais perto de você”. A ação do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) acontecerá a partir das 8h na Rua Cananéia, nº 291, no bairro Jardim Maria Helena.

O mutirão oferecerá atendimento veterinário gratuito para cães e gatos, com estimativa de realizar 250 atendimentos mediante a distribuição de senhas por ordem de chegada. No local, os animais poderão receber vacinação, vermifugação, controle de pulgas e outros procedimentos clínicos, além de orientações aos tutores sobre guarda responsável.

Para que o fluxo de atendimento ocorra com tranquilidade e segurança, a organização reforça que os cães devem estar com coleira e guia, sendo obrigatório o uso de focinheira para os animais com histórico de agressividade. Já os gatos devem ser obrigatoriamente transportados em caixas apropriadas ao seu porte.

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A Sema também já confirmou a data da edição seguinte do programa: será no dia 5 de dezembro, a partir das 8h, no estacionamento da Maternal Regiani, na Rua Loteiro Vieira, 71, na Aldeia de Barueri. Os bairros contemplados nas próximas etapas serão divulgados posteriormente. Dúvidas e orientações podem ser obtidas junto à secretaria pelo telefone (11) 4199-1504.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: atendimento veterinário gratuito Barueri cepad barueri controle de pulgas guarda responsável Jardim Maria Helena Programa Saúde Animal SEMA Barueri vacinação de cães e gatos vermifugação

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