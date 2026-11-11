quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Incêndio em carreta de algodão causa interdições e 6 km de lentidão no Rodoanel em Osasco

Fogo na carga de fardos no km 23 provocou bloqueios parciais e totais na pista externa na manhã desta quarta-feira (11); motorista saiu ileso.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 09:15 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
carreta incêndio rodoanel
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Publicidade

Na manhã desta quarta-feira, 11 de novembro, um incêndio em uma carreta carregada com fardos de algodão mobilizou equipes de emergência e gerou cerca de 6 quilômetros de lentidão no km 23 do Rodoanel, no município de Osasco.

O alerta da ocorrência foi registrado às 4h51. Por volta das 5h04, foram iniciadas interdições parciais no acostamento e nas faixas 4 e 5 da pista externa, seguidas de restrição na faixa 1 às 5h09. Entre 5h43 e 5h46, todas as faixas e o acostamento da pista externa foram momentaneamente bloqueados para que o Corpo de Bombeiros pudesse posicionar o caminhão auto bomba. As chamas principais foram debeladas às 5h53.

Às 5h54, a equipe de Conservação da rodovia foi acionada com uma retroescavadeira para remanejar a carga e impedir que o fogo se alastrasse para um segundo lote. Às 6h34, as pistas expressa e marginal sofreram novo bloqueio momentâneo para que a retroescavadeira pudesse acessar o trecho pelo contrafluxo. O maquinário iniciou a remoção às 6h42, espalhando os fardos no solo para eliminar focos residuais no algodão.

Publicidade

Às 6h43, as faixas 1 e 2 da pista expressa e a faixa 2 da pista marginal foram liberadas para o tráfego. O motorista da carreta Mercedes-Benz Actros 2546 LS saiu ileso do incidente. O trânsito na pista externa registrou 6 quilômetros de retenção, afetando a circulação entre o km 16,505 e o km 22,505.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: carreta de algodão Corpo de Bombeiros incêndio em veículo km 23 SP-021 Mercedes-Benz Actros Osasco pista externa Rodoanel trânsito SP-021

Leia Também

basket osasco x cearense

Basket Osasco joga em casa contra o Mogi Basquete no Ginásio Geodésico

 saúde animal barueri (1)

Barueri oferece 250 atendimentos veterinários gratuitos neste sábado (14) no Jardim Maria Helena

 feira afro carapicuíba

Carapicuíba recebe Feira Afro Empreendedor 2026 nos dias 13 e 14 de novembro