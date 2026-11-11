Incêndio em carreta de algodão causa interdições e 6 km de lentidão no Rodoanel em Osasco

Na manhã desta quarta-feira, 11 de novembro, um incêndio em uma carreta carregada com fardos de algodão mobilizou equipes de emergência e gerou cerca de 6 quilômetros de lentidão no km 23 do Rodoanel, no município de Osasco.

O alerta da ocorrência foi registrado às 4h51. Por volta das 5h04, foram iniciadas interdições parciais no acostamento e nas faixas 4 e 5 da pista externa, seguidas de restrição na faixa 1 às 5h09. Entre 5h43 e 5h46, todas as faixas e o acostamento da pista externa foram momentaneamente bloqueados para que o Corpo de Bombeiros pudesse posicionar o caminhão auto bomba. As chamas principais foram debeladas às 5h53.

Às 5h54, a equipe de Conservação da rodovia foi acionada com uma retroescavadeira para remanejar a carga e impedir que o fogo se alastrasse para um segundo lote. Às 6h34, as pistas expressa e marginal sofreram novo bloqueio momentâneo para que a retroescavadeira pudesse acessar o trecho pelo contrafluxo. O maquinário iniciou a remoção às 6h42, espalhando os fardos no solo para eliminar focos residuais no algodão.

Publicidade

Às 6h43, as faixas 1 e 2 da pista expressa e a faixa 2 da pista marginal foram liberadas para o tráfego. O motorista da carreta Mercedes-Benz Actros 2546 LS saiu ileso do incidente. O trânsito na pista externa registrou 6 quilômetros de retenção, afetando a circulação entre o km 16,505 e o km 22,505.