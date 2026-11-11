São Paulo tem quarta-feira de céu encoberto e possibilidade de chuva

A quarta-feira, 11 de novembro, começa com o tempo fechado na capital paulista. O cenário para hoje é predominantemente encoberto, com o sol aparecendo timidamente entre muitas nuvens ao longo do dia, mantendo a atmosfera carregada na Região Metropolitana de São Paulo.

Em relação às temperaturas, os termômetros registraram mínima de 15.7°C nas primeiras horas do dia, índice classificado como frio para a região. Já no período da tarde, a máxima prevista chega a 26.4°C, configurando um cenário de calor moderado.

Os moradores devem ficar atentos à alta probabilidade de precipitação, que hoje é de 60%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 11.9 km/h, enquanto a taxa de umidade relativa do ar se mantém elevada em 77%, garantindo um ambiente úmido.

Publicidade

Apesar da cobertura de nuvens e da chance de chuva, o índice ultravioleta (UV) atinge a marca de 12.6, considerado muito alto. Por isso, mesmo com o tempo encoberto, recomenda-se o uso de protetor solar caso haja aberturas no céu, além de carregar um guarda-chuva ao sair de casa.