Basket Osasco perde para o Cruzeiro Basquete em casa pelo NBB CAIXA 2026/27
Cruzeiro venceu por 90 a 72 no sábado (21), no Geodésico, em Osasco; equipe osasquense ocupa a 17ª colocação e volta à quadra contra o Paulistano.
O Basket Osasco foi superado pelo Itatiaiuçu Cruzeiro Basquete por 90 a 72 no sábado, 21 de novembro, em partida válida pelo NBB CAIXA 2026/27. Realizado no Ginásio Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva (Geodésico), em Osasco, o confronto terminou com vitória da equipe visitante fora de casa.
Com o placar de 72 a 90, o Basket Osasco ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação do NBB CAIXA 2026/27, contabilizando uma vitória e sete derrotas em oito jogos disputados. A liderança isolada da competição pertence ao Minas Storm, único time invicto até aqui, com 10 triunfos em 10 partidas.
O próximo desafio do Basket Osasco pelo NBB CAIXA 2026/27 já tem data marcada: a equipe enfrenta o Paulistano no dia 3 de dezembro de 2026, às 19h30, no Ginásio Antônio Prado Junior, em São Paulo.