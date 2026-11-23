O time do Osasco está no Rio de Janeiro para disputar o clássico contra o Sesc Flamengo pela Superliga de Vôlei Feminino. Válida pela sétima rodada da fase de classificação, a partida será realizada nesta segunda-feira (23), a partir das 21h, no ginásio do Maracanãzinho, com transmissão do SporTV 2.

Com 15 pontos e ocupando a quinta posição na tabela de classificação, a equipe comandada pelo técnico Luizomar busca sua sexta vitória na competição. Caso vença por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1, o time osasquense encerra a invencibilidade das cariocas, atuais líderes do torneio, e iguala a pontuação da adversária, chegando aos 18 pontos.

O elenco chega embalado pelo resultado positivo obtido em casa na última rodada, no dia 19 de novembro, quando superou o E.C. Pinheiros por 3 sets a 0. Na ocasião, a central Larissa recebeu o troféu VivaVôlei e agora projeta o nível de exigência do confronto diante da equipe carioca.

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“Todos os jogos da Superliga são importantes e não são fáceis. E jogos contra equipes da parte de cima da tabela são ainda mais complicados. Por isso, precisamos entrar em quadra com a rotação alta e muito focadas no plano tático. Sabemos o quanto Luizomar e a sua comissão técnica estudam para nos passar as estratégias para superar um adversário como o Sesc”, comentou a central.

Para o clássico, o Osasco administra o elenco diante de desfalques, especialmente nas pontas. Mari Brambilla segue em recuperação de uma lesão no tornozelo sofrida na segunda rodada, contra o Mackenzie, enquanto Tifanny trava uma batalha jurídica contra a nova regra de elegibilidade imposta pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) às vésperas do início da temporada.

A ponteira e capitã Amanda destacou a união do grupo para superar as ausências. “Realmente estamos enfrentando essa situação, que não é a ideal, nem a que esperávamos. São desfalques importantes, mas nossa equipe é muito trabalhadora, muito resiliente e jogamos realmente como um time. E todas estão prontas para entrar em quadra e dar o seu melhor. Na partida contra o Sesi Bauru, por exemplo, a Rebeca, uma jovem atleta, entrou muito bem, jogou com coragem e nos ajudou muito”, avaliou.