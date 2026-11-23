Limpeza de córregos deve alcançar 6 km em Osasco até o fim do ano / Foto: Gabriel Lucas

A Prefeitura de Osasco pretende limpar cerca de 6 quilômetros de córregos e canais até o fim de 2026. O serviço de desassoreamento começou na primeira quinzena de novembro e passa por diferentes bairros das zonas Norte e Sul da cidade.

De acordo com a administração municipal, a medida busca melhorar o escoamento da água durante o período chuvoso, que costuma ocorrer entre outubro e março.

Entre os dias 17 e 24 de novembro, os trabalhos estão concentrados no Braço Morto do Rio Tietê, próximo à Rua Aracajú, no Jardim Rochdale, na região atrás da Auto Viação Urubupungá.

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De 26 a 30 de novembro, a limpeza será feita entre o final da Avenida Cruzeiro do Sul, também no Rochdale, e a Transversal Norte, próximo à divisa com o Jardim Baronesa.

Nos dias 1º e 2 de dezembro, o serviço chega à vala do Colinas D’Oeste, que dá acesso ao Morro do Socó.

Serviços na zona Sul

Entre 3 e 8 de dezembro, o desassoreamento ocorrerá em um córrego entre as ruas Veneza, Dr. Washington Pedro Lanzzelotti e Alberto Lameu, no Jardim Veloso.

De 9 a 14 de dezembro, os trabalhos serão realizados na Transversal Sul, entre as ruas Alberto Lameu e Plutão, no Jardim Santa Maria.

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Ainda no Jardim Santa Maria, estão previstas intervenções na vala sanitária da Rua José Pascowitch, em trechos entre a Avenida Vitor Civita e a Rua Sítio do Ribeirão, além dos córregos das ruas Raquel de Queiroz, Teotônio Villela e Nelson Mandela e do trecho da Estrada das Rosas com a Avenida Plutão.

A Prefeitura também realiza a limpeza de galerias e bocas de lobo para melhorar o escoamento da água e reduzir ocorrências de alagamentos e transbordamentos.

Descarte irregular de lixo em Osasco

O descarte de lixo e entulho em ruas, calçadas e córregos pode prejudicar o sistema de drenagem e contribuir para alagamentos. A coleta regular de lixo ocorre três vezes por semana nos bairros de Osasco.

Para materiais como móveis velhos, pequenas quantidades de entulho de obras residenciais, madeiras e recicláveis, os moradores podem utilizar os ecopontos espalhados pela cidade.

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Também é possível solicitar a retirada de materiais inservíveis pelo 156 Osasco, por telefone ou aplicativo.