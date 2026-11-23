A ex-BBB Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, comprou uma mansão em um condomínio de luxo em Alphaville, reduto de ricos e famosos situado entre Barueri e Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A influenciadora compartilhou nas redes sociais um tour pelo imóvel, que ainda passará por reforma.

Aos 26 anos, Beatriz se emocionou ao falar sobre a conquista e relembrou a infância. Durante o vídeo, afirmou que ouviu que não venceria por ser filha de camelô e disse ter realizado um sonho.

O imóvel tem três andares, elevador interno, três salas de estar, sala de jantar, cozinha ampla e suítes. A área externa conta com jardim, piscina e sauna.

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A nova propriedade de Bia em Alphaville ainda será reformada. O valor pago pela mansão não foi divulgado.

Da barraca de morangos à fama

Antes de ganhar projeção nacional no BBB 24, Beatriz trabalhou como vendedora ambulante no Brás e na região da Praça Oito, em São Paulo. Filha de camelôs, ela chegou a vender morangos e também produzia vídeos para divulgar roupas de lojistas enquanto buscava oportunidades como atriz e apresentadora.

A participação no reality transformou a ex-sister em uma personalidade conhecida nas redes sociais e no mercado publicitário. O bordão “Brasil do Brasil” também se tornou uma de suas marcas.

Histórico do imóvel

Após a publicação do tour, internautas levantaram a possibilidade de a mansão ter pertencido ao jornalista e radialista esportivo Antônio Júlio Baltazar, que morava em Alphaville e morreu em junho de 2022, aos 83 anos.

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A informação, porém, circula em publicações nas redes sociais e não há confirmação oficial apresentada sobre o histórico da propriedade.

Em Alphaville, Beatriz terá como vizinhos nomes conhecidos, como Simone Mendes e Kaká Diniz, Simaria, Carlinhos Maia, Rodrigo Faro, Eliana e Celso Portiolli.

Alguns comentários sobre essa casa do vídeo da Bia atiçou minha curiosidade e aí vi que aparentemente essa casa era do jornalista Antônio Júlio Baltazar, que faleceu em julho de 2022 https://t.co/Kik7iGlYZ8 — zé. (@zehzito) November 22, 2026