A rodovia Castello Branco registrou mais de 1,1 milhão de passagens de veículos pelas praças de pedágio e não teve nenhuma morte durante o feriado prolongado da Consciência Negra. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (23) pela Ecovias Raposo Castello e considera o trecho que liga a capital paulista a São Roque entre quinta-feira (19) e domingo (22).

De acordo com os dados de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO), o pico de movimentação ocorreu na quinta-feira (19), véspera do feriado, quando cerca de 345,4 mil veículos passaram pelas praças de pedágio em um intervalo de 24 horas.

Durante o período, foram contabilizadas 35 ocorrências de trânsito, com 11 pessoas feridas. Ao todo, as equipes da concessionária realizaram 395 atendimentos na rodovia, incluindo 178 socorros mecânicos, 174 remoções por guincho e 43 atendimentos pré-hospitalares.

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Para o gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello, Vinicius Antonioli, o acompanhamento constante foi essencial ao longo da operação. “O monitoramento contínuo da rodovia e a atuação das equipes operacionais foram fundamentais para acompanhar a movimentação de veículos durante o feriado. Também reforçamos as orientações de segurança nos painéis eletrônicos, alertando os motoristas sobre a importância de respeitar os limites de velocidade, manter a atenção ao volante e utilizar o cinto de segurança”, destacou.