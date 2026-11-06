Basket Osasco perde para o São José em casa e cai para a 15ª colocação do NBB

Jogando no Ginásio Geodésico na noite desta quinta-feira (5), o Osasco foi superado pelo São José Basketball por 90 a 81, em confronto válido pelo NBB. Com a derrota em casa, a equipe osasquense caiu para a 15ª colocação na tabela do campeonato nacional.

A equipe adversária construiu sua vantagem nos três períodos iniciais, abrindo frente com parciais de 16 a 31 no 1º quarto, 17 a 19 no 2º quarto e 13 a 28 no 3º quarto, garantindo a primeira vitória fora de casa do clube joseense no torneio.

No último período, o Osasco apresentou uma intensa reação diante de sua torcida e superou o adversário no 4º quarto com uma parcial dominante de 35 a 12. O jogador Lessa, do Osasco, foi o grande destaque e cestinha do confronto, somando 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Pelo São José, Derick se destacou ao anotar 17 pontos e 11 rebotes.

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O revés confirmou a queda do Osasco para o 15º lugar, enquanto o São José subiu para a 12ª posição. O Osasco volta às quadras no dia 12 de novembro, às 20h, quando recebe o Mogi das Cruzes novamente no ginásio Geodésico.

Resumo da Partida e Parciais no Geodésico:

– Placar final: Osasco 81 x 90 São José Basketball

– Situação na tabela: Osasco cai para o 15º lugar; São José sobe para a 12ª colocação

– Próximo jogo do Osasco: 12 de novembro, às 20h, contra o Mogi das Cruzes no ginásio Geodésico