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Barueri oferece transporte coletivo municipal gratuito nos dias do Enem

Passe livre nos ônibus municipais vale nos dias 8 e 15 de novembro, das 9h às 21h, com viagens extras e veículos de reserva.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 09:22 Siga-nos no Google News
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linhas onibus barueri
Foto: Ana Guice/Secom/Barueri
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Os vestibulandos de Barueri que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026) contarão com transporte coletivo municipal gratuito nos dias 8 e 15 de novembro. A gratuidade da tarifa será aplicada nos dois domingos de prova, no horário das 9h às 21h.

Para garantir o acesso gratuito aos ônibus municipais, o estudante deve apenas apresentar ao motorista o seu Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem, que pode ser exibido tanto na versão impressa quanto diretamente na tela do celular.

A operação de transporte coletivo municipal terá reforço especial durante as datas do exame, contando com viagens extras e veículos de reserva para ampliar o atendimento aos estudantes em seus itinerários.

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A orientação oficial aos vestibulandos é revisar os conteúdos necessários, separar com antecedência os documentos exigidos, conferir previamente o local de realização da prova e programar a saída de casa com antecedência para evitar contratempos.

Informações do Transporte Gratuito no Enem:
– Beneficiários: Vestibulandos e candidatos que vão fazer o Enem 2026 em Barueri
– Datas de gratuidade: 8 e 15 de novembro (domingos de prova)
– Horário do benefício: Das 9h às 21h
– Linhas abrangidas: Transporte coletivo municipal de Barueri
– Documento exigido: Apresentar o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem (impresso ou no celular)
– Reforço operacional: Viagens extras e veículos de reserva para reforçar o atendimento
– Recomendações: Separar documentos, conferir o local da prova e sair com antecedência

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: cartão de confirmação Enem Enem 2026 Enem Barueri ônibus gratuito Barueri passe livre Enem transporte coletivo municipal transporte gratuito Barueri

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