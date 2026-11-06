Barueri oferece transporte coletivo municipal gratuito nos dias do Enem

Os vestibulandos de Barueri que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026) contarão com transporte coletivo municipal gratuito nos dias 8 e 15 de novembro. A gratuidade da tarifa será aplicada nos dois domingos de prova, no horário das 9h às 21h.

Para garantir o acesso gratuito aos ônibus municipais, o estudante deve apenas apresentar ao motorista o seu Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem, que pode ser exibido tanto na versão impressa quanto diretamente na tela do celular.

A operação de transporte coletivo municipal terá reforço especial durante as datas do exame, contando com viagens extras e veículos de reserva para ampliar o atendimento aos estudantes em seus itinerários.

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A orientação oficial aos vestibulandos é revisar os conteúdos necessários, separar com antecedência os documentos exigidos, conferir previamente o local de realização da prova e programar a saída de casa com antecedência para evitar contratempos.

Informações do Transporte Gratuito no Enem:

– Beneficiários: Vestibulandos e candidatos que vão fazer o Enem 2026 em Barueri

– Datas de gratuidade: 8 e 15 de novembro (domingos de prova)

– Horário do benefício: Das 9h às 21h

– Linhas abrangidas: Transporte coletivo municipal de Barueri

– Documento exigido: Apresentar o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem (impresso ou no celular)

– Reforço operacional: Viagens extras e veículos de reserva para reforçar o atendimento

– Recomendações: Separar documentos, conferir o local da prova e sair com antecedência