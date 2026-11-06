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Corpo de homem é encontrado no km 35 da rodovia Raposo Tavares em Cotia

Vítima foi localizada na manhã desta sexta-feira (6); Polícia Militar Rodoviária preservou a área para a chegada da perícia e da funerária.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 09:42 Siga-nos no Google News
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km 35 raposo
Raposo Tavares, km 35/Imagem: Google Street View
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O corpo de um homem foi localizado na manhã desta sexta-feira, 6 de novembro, por volta das 6h44, na altura do km 35 da rodovia Raposo Tavares, no trecho do município de Cotia.

De acordo com os dados apurados pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária Sorocabana e registrados na ocorrência policial, o corpo do sexo masculino já apresentava sinais visíveis de rigidez cadavérica no momento da localização.

Até o fechamento dessa matéria, a vítima ainda não havia sido identificada.

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Conforme a atualização operacional, às 8h14 uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) permaneceu no local realizando o isolamento e a preservação do corpo até a chegada dos peritos da Polícia Científica e do serviço funerário para a remoção e realização dos procedimentos periciais.

Ficha da Ocorrência Policial Rodoviária:
– Data e horário inicial: 6/11/2026 às 6h44
– Rodovia e quilômetro: Raposo Tavares, km 35
– Município: Cotia
– Responsável pelo trecho: CCO da Concessionária Sorocabana
– Condição da vítima: Corpo do sexo masculino com sinais de rigidez cadavérica

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Concessionária Sorocabana corpo encontrado Raposo Tavares Cotia km 35 ocorrência policial Cotia perícia Polícia Militar Rodoviária rodovia Raposo Tavares SP-270

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