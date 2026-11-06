Itapevi garante transporte público gratuito para estudantes nos dias do Enem 2026

Os estudantes de Itapevi que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026) contarão com transporte público gratuito nos próximos domingos, dias 8 e 15 de novembro. A medida foi formalizada pelo Decreto Municipal nº 6.075/2026, veiculado na edição nº 1613 do Diário Oficial do Município.

A gratuidade da tarifa será válida das 9h às 21h em todas as linhas de ônibus do transporte coletivo municipal. Para ter acesso ao benefício, basta que o estudante apresente o comprovante de inscrição no Enem 2026 junto com um documento oficial de identificação com foto no momento do embarque.

Além do passe livre, foi determinado reforço na operação do sistema de transporte, com a disponibilização de viagens extras e veículos de reserva para atender ao deslocamento dos participantes nos dois dias de prova.

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A iniciativa amplia o suporte aos candidatos da cidade, assegurando que cheguem aos locais de exame com tranquilidade e sem custos com passagens, fortalecendo as oportunidades de acesso ao ensino superior.

Regras do Transporte Gratuito no Enem em Itapevi:

– Quem tem direito: Estudantes que prestarão o Enem 2026 em Itapevi

– Datas de funcionamento: 8 e 15 de novembro (domingos de exame)

– Horário do passe livre: Das 9h às 21h

– Abrangência: Ônibus do transporte coletivo municipal de Itapevi

– Documentos exigidos: Comprovante de inscrição no Enem 2026 e documento oficial de identificação com foto

– Operação especial: Viagens extras e veículos de reserva em circulação

– Legislação municipal: Decreto Municipal nº 6.075/2026 (Diário Oficial nº 1613)