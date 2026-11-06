Paulistano Barueri recebe o Brusque neste domingo (8) pela Superliga Feminina de Vôlei

O Paulistano Barueri recebe o Brusque neste domingo, 8 de novembro, às 11h, no Ginásio Sportville, em Barueri, em partida válida por mais uma rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026-27. O confronto decisivo para as pretensões de ambas as equipes terá transmissão ao vivo pela GETV.

Tanto o Paulistano/Barueri quanto o Brusque enfrentam um início de campeonato na parte inferior da tabela de classificação, e entram em quadra buscando a primeira vitória mais consistente para engatar a recuperação na competição nacional.

Jogando diante de sua torcida, o Paulistano/Barueri ocupa a penúltima colocação do torneio, ainda sem pontuar e sem vencer nenhum set nas partidas disputadas até aqui, após enfrentar confrontos difíceis contra Sesc RJ Flamengo, Minas, Praia Clube e Sesi Bauru.

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O Brusque Vôlei aparece uma posição acima na tabela, somando 1 ponto conquistado até o momento. A equipe catarinense vem de jogos duros decididos no tie-break ou em parciais equilibradas, tendo sofrido derrotas apertadas para Minas (3 a 2) e Pinheiros (3 a 2), além de revés para o Praia Clube (3 a 1).

A entrada para a partida é gratuita, por ordem de chegada, sujeita à lotação do ginásio.

Ficha do Confronto e Situação na Tabela:

– Partida: Paulistano Barueri x Brusque Vôlei

– Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026-27 (2026/27)

– Data e horário: Domingo, 8/11, às 11h

– Local da partida: Ginásio Sportville – R. Mari, 100 – Jardim Califórnia

– Onde assistir: Ao vivo pelo canal GETV