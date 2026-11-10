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Biscoitê abre primeira loja em Osasco

Unidade fica no SuperShopping e traz biscoitos artesanais, chocolates, cafés e opções especiais para presentear

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 10/11/2026 18:04 Siga-nos no Google News
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biscoite osasco
Loja da Biscoitê no SuperShopping Osasco /Foto: Reprodução/Instagram
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A Biscoitê, rede brasileira especializada em biscoitos finos e artesanais, acaba de inaugurar sua primeira loja na cidade de Osasco. E o local escolhido foi o SuperShopping, localizado na Avenida Maria Campos.

A unidade fica no Piso 1 do empreendimento e reúne biscoitos artesanais, chocolates, cafés e diferentes opções para presentear. A marca também aposta em embalagens e produtos voltados ao mercado de presentes, além de itens para consumo no dia a dia.

loja biscoite

Loja em Osasco / Reprodução/Instagram

Linha de Natal

A nova loja de Osasco já conta com a linha Natal Biscoitê, que reúne produtos temáticos para as festas de fim de ano. Entre as opções estão biscoitinhos, wafers, cookies e panetones, além de enfeites natalinos.

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Biscoitê na região

A loja aberta em Osasco amplia a presença da marca na região. A Biscoitê também possui lojas em Barueri, no Shopping Tamboré, além de endereços em São Roque, Taboão da Serra e na capital paulista.

Fundada em 2012 por Carolina e Raul Matos, a Biscoitê trabalha com uma proposta inspirada no estilo europeu e no tradicional hábito do chá da tarde.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: biscoitê Osasco

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