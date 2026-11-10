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Brasileiros têm R$ 6 bilhões esquecidos em bancos; veja como consultar

Mais de 26 milhões de pessoas e empresas aparecem no sistema com valores que ainda não foram retirados

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 10/11/2026 16:05 Siga-nos no Google News
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Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Mais de R$ 6 bilhões em dinheiro esquecido continuam disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira (10), são R$ 6,03 bilhões que ainda não foram retirados por pessoas físicas e empresas.

Do total, R$ 4,41 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 1,62 bilhão a pessoas jurídicas.

Atualmente, 24,61 milhões de pessoas físicas e 2,23 milhões de empresas têm algum valor a receber. O número pode mudar ao longo dos meses porque instituições financeiras continuam identificando novos recursos e comunicando os valores ao Banco Central.

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Desde o início do serviço, em 2022, já foram devolvidos R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários.

Ao todo, o sistema já identificou R$ 22,78 bilhões em recursos esquecidos. Desse montante, 73,5% já foram devolvidos e 26,5% permanecem disponíveis para saque.

Onde estão os valores

Os bancos concentram a maior quantidade de registros de beneficiários com dinheiro a receber. Na sequência aparecem administradoras de consórcio, instituições de pagamento e cooperativas.

  • Bancos: 13,64 milhões de registros
  • Administradoras de consórcio: 7,47 milhões
  • Instituições de pagamento: 3,90 milhões
  • Cooperativas: 1,97 milhão
  • Financeiras: 1,44 milhão
  • Corretoras e distribuidoras: 62,8 mil
  • Outros: 3 mil

O Banco Central informou ainda que uma mesma pessoa ou empresa pode aparecer mais de uma vez nessa estatística caso tenha valores a receber em diferentes segmentos.

A maior parte dos recursos esquecidos corresponde a pequenas quantias. 69,51% dos beneficiários têm até R$ 10 para receber, enquanto 18,84% possuem valores entre R$ 10,01 e R$ 100.

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Outros 9,40% têm entre R$ 100,01 e R$ 1 mil. Já 2,25% possuem mais de R$ 1 mil para resgatar.

Como consultar o dinheiro esquecido

A consulta e o pedido de devolução podem ser feitos gratuitamente pelo Sistema de Valores a Receber do Banco Central (www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber?modalAberto=cuidado-com-golpes-modal).

O órgão também orienta a população a desconfiar de mensagens de terceiros que ofereçam ajuda para recuperar os valores.

O Banco Central alerta ainda que não envia links, não entra em contato para tratar dos recursos e não solicita senhas ou dados pessoais para liberar o dinheiro.

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Com a Agência Brasil

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Banco Central Brasil dinheiro esquecido

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