terça-feira, 10 de novembro de 2026
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Cetesb lança concurso público com 107 vagas em São Paulo

Seleção oferece vagas para profissionais de níveis médio e superior na Grande São Paulo, interior e litoral; inscrições começam nesta quinta-feira (12)

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 10/11/2026 18:16 Siga-nos no Google News
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Seleção oferece oportunidades para profissionais de níveis médio e superior / Foto: Governo de SP
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A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) terá um novo concurso público com 107 vagas em 12 regiões do estado. O edital foi publicado pelo Governo de São Paulo nesta terça-feira (10), com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior.

Do total, 84 vagas são destinadas a candidatos com formação superior e 23 para quem possui nível médio. As oportunidades estão distribuídas entre sete cargos, com maior concentração para analista ambiental, que reúne 66 vagas.

Também há oportunidades para técnico administrativo (17), analista administrativo (10), técnico ambiental (6), analista de tecnologia da informação (4), advogado (2) e engenheiro civil (2).

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A Grande São Paulo concentra 72 vagas, enquanto as outras 35 estão distribuídas entre 11 polos regionais do estado.

Inscrições e provas do concurso da Cetesb

As inscrições começam em 12 de novembro e seguem até 14 de dezembro de 2026. Os interessados deverão realizar o cadastro pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso.

As provas estão previstas para 21 de fevereiro de 2027 e serão aplicadas em dez cidades paulistas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O edital apresenta informações sobre salários, requisitos de escolaridade, atribuições dos cargos, jornada de trabalho, taxas de inscrição e etapas da seleção.

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Os aprovados poderão atuar em atividades de licenciamento ambiental, fiscalização de empreendimentos e monitoramento da qualidade da água, do ar e do solo. Também há vagas para setores administrativos, jurídicos e de tecnologia da informação.

Confira a distribuição das 107 vagas por região

A Grande São Paulo reúne a maior parte das oportunidades, com 72 vagas. Veja como ficou a divisão entre os 12 polos regionais:

               REGIÃO                                  

  VAGAS  
Grande São Paulo 72
Baixada Santista 3
Bauru 5
Campinas 4
Mogi Guaçu 3
Piracicaba 3
Presidente Prudente 3
Ribeirão Preto 2
São Carlos 2
São José do Rio Preto 5
Sorocaba 4
Vale do Paraíba e Litoral Norte 1
Total 107

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Cetesb concurso público São Paulo

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