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Itapevi inicia mutirão de saúde auditiva para mais de 700 alunos

Estudantes passaram por triagem entre mais de 7 mil crianças avaliadas e agora terão consultas com otorrinolaringologistas

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 10/11/2026 15:42 Siga-nos no Google News
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mutirao escolas itapevi
Foto: Felipe Barros/PMI
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A Prefeitura de Itapevi iniciou nesta semana um mutirão de consultas com otorrinolaringologistas para mais de 700 alunos da rede municipal de ensino. Segundo a administração municipal, os estudantes apresentaram alterações durante uma triagem auditiva realizada nas escolas.

Ao todo, mais de 7 mil alunos do 1º e 5º ano do Ensino Fundamental passaram pela avaliação. A ação faz parte do Programa Saúde na Escola e busca identificar problemas de audição que podem interferir no desenvolvimento e na aprendizagem.

A triagem foi realizada nas próprias unidades escolares, com autorização dos pais ou responsáveis. O objetivo foi detectar possíveis alterações que nem sempre são percebidas pelas crianças ou pelas famílias.

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Alunos terão acompanhamento especializado

Os estudantes que apresentaram alterações foram encaminhados para avaliação médica. Após as consultas, aqueles que tiverem algum problema auditivo confirmado poderão receber acompanhamento e tratamento conforme a necessidade.

Em casos indicados pelos profissionais de saúde, o atendimento também poderá incluir o fornecimento gratuito de aparelhos auditivos.

O prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, o Teco (Podemos), afirma que a identificação precoce ajuda a ampliar as condições de aprendizagem das crianças. “Precisamos cuidar da saúde dos nossos alunos e identificar dificuldades que, muitas vezes, passam despercebidas pelas famílias”, afirmou.

Avaliação oftalmológica

O trabalho de prevenção na rede municipal também inclui a saúde dos olhos. Desde 2017, a Prefeitura de Itapevi mantém uma parceria com a Eurofarma para realizar avaliações oftalmológicas entre os estudantes.

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Segundo o município, quase 60 mil alunos já passaram por exames de visão desde o início da iniciativa. No mesmo período, mais de 10 mil crianças receberam óculos gratuitamente.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Itapevi

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