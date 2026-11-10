Dois suspeitos de participar de sequestro-relâmpago são presos em Taboão da Serra

Dois homens foram presos pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) nesta terça-feira (10), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, suspeitos de envolvimento em um sequestro-relâmpago ocorrido na capital.

As prisões aconteceram nos bairros Parque Pinheiros e Parque Albina durante uma operação da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat).

O crime aconteceu em 20 de junho, na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo. Segundo a investigação, a vítima chegava a um salão de beleza quando foi abordada por homens armados.

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Ela foi colocada à força no próprio veículo e obrigada a realizar transferências bancárias. Os criminosos também levaram joias e outros objetos.

A mulher permaneceu sob ameaça durante o trajeto e foi libertada nas proximidades da rodovia Régis Bittencourt.

Investigação

Após identificar os suspeitos, os policiais solicitaram à Justiça a prisão temporária dos investigados e mandados de busca e apreensão.

Durante o cumprimento das ordens judiciais em Taboão da Serra, a equipe encontrou um revólver calibre .38, seis munições e uma quantidade de maconha, além de materiais relacionados ao tráfico de drogas.

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Diante do material apreendido, os dois homens também foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, segundo a Polícia Civil.

Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 1ª Disccpat como captura de procurado e apreensão de objeto.