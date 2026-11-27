A Black Friday provocou tumulto em frente a uma loja de móveis do Shopping União de Osasco na manhã desta sexta-feira (27). Vídeos publicados nas redes sociais pela página “Osasco do Caos” mostram uma aglomeração de consumidores em frente ao estabelecimento.

Alguns clientes criticaram a organização da ação promovida pela loja. Segundo os relatos, os consumidores teriam criado expectativa com os preços anunciados, se organizado para chegar cedo e, depois, enfrentado duas filas. A reclamação também questiona a quantidade de produtos disponibilizada para as ofertas.

De acordo com um representante da loja, a fila de pessoas que aguardavam para aproveitar as promoções foi dividida em duas. Em um vídeo publicado nas redes sociais da rede, ele explicou aos consumidores: “Liberamos 25 peças [da promoção] para quem está na fila de cima e outras 25 para quem está embaixo”.

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Procurada pelo Portal Visão Oeste, a assessoria do Shopping União de Osasco confirmou que houve uma concentração de clientes em frente à loja por causa da ação promocional.

Em nota, o shopping afirmou que “equipes de apoio orientaram os consumidores para evitar tumultos” e que o empreendimento seguiu funcionando normalmente nesta sexta-feira (27).