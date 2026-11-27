Professores, gestores escolares e outros profissionais da educação podem participar de um minicurso gratuito sobre inteligência artificial promovido pelo MBA USP/Esalq. A formação será realizada online e ao vivo no dia 1º de dezembro, das 19h às 22h, com certificado emitido pela Universidade de São Paulo (USP).

Com o tema “IA na Educação: o que professores e gestores precisam saber para usar, avaliar e decidir”, a capacitação será conduzida pela professora Márcia Azevedo Coelho. A proposta é apresentar conceitos básicos de inteligência artificial generativa e discutir como essas ferramentas podem ser utilizadas no planejamento de aulas e na adaptação de atividades para diferentes níveis de ensino.

Durante o encontro, os participantes também vão conhecer critérios para avaliar plataformas de IA, identificar limitações das ferramentas e analisar a confiabilidade das respostas geradas automaticamente.

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A programação inclui discussões sobre uso ético da tecnologia, vieses algorítmicos, direitos autorais e integridade acadêmica. O minicurso também pretende abordar os cuidados necessários para que a inteligência artificial seja utilizada como apoio ao trabalho dos educadores, sem substituir o papel dos professores.

A atividade é aberta a profissionais da educação básica e do ensino superior, diretores, coordenadores pedagógicos, equipes de gestão escolar e demais interessados no uso da tecnologia no ensino.

Como participar

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pela internet. A aula terá duração de três horas, com possibilidade de interação com a especialista por meio de chats ao vivo.

Serviço

Minicurso: IA na Educação: o que professores e gestores precisam saber para usar, avaliar e decidir

Quando: 1º de dezembro de 2026, das 19h às 22h

Formato: online e ao vivo

Inscrição: gratuita AQUI

Certificado: emitido pela USP