Defensoria aciona Justiça e consegue religação de energia de mulher em situação de violência em Osasco / Foto: magnific.com

A Justiça determinou que a Enel restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência de uma mulher em situação de violência doméstica, em Osasco, na Grande São Paulo. A decisão ocorreu após pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e envolve uma dívida registrada no nome do ex-companheiro da moradora.

O homem havia sido afastado da residência por uma medida protetiva. Segundo informou a Defensoria nesta sexta-feira (27), ele era o titular da conta de energia e responsável pelo pagamento das despesas da casa antes do afastamento.

A liminar determina ainda que as próximas faturas sejam emitidas em nome da mulher. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 20 mil.

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Dívida está em nome do ex-companheiro

Na ação, a Defensoria argumentou que a dívida deveria ser cobrada do ex-companheiro, que consta como titular da conta, e não da mulher. Após o afastamento dele, ela passou a assumir sozinha as despesas da família.

A filha da moradora de Osasco tem 4 anos e foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). Segundo informações apresentadas à Justiça, a criança necessita de uma rotina previsível e pode apresentar sofrimento diante de mudanças repentinas no ambiente.

De acordo com o relato da mãe à Defensoria, a energia foi cortada enquanto ela dava almoço à filha. A situação teria provocado um episódio de desregulação na criança.

Ao analisar o pedido, a Justiça considerou as faturas que estavam em nome do ex-companheiro, os boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica e os documentos médicos apresentados sobre a filha.

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A decisão também apontou que a demora no restabelecimento da energia poderia agravar a situação da família e comprometer as condições de saúde e bem-estar da criança.

Segundo o defensor público João Paulo dos Santos, responsável pela ação, a decisão reforça a proteção dos direitos da mulher e da filha diante da situação de vulnerabilidade. “Não cabendo a ela a assunção de dívidas e de responsabilidades civis inerentes ao seu agressor”, afirmou.

Além do restabelecimento da energia, a Defensoria pediu que a mulher seja incluída na tarifa social de energia elétrica e receba indenização de pelo menos R$ 10 mil por danos morais. Esses pedidos ainda serão analisados pela Justiça.

O Portal Visão Oeste tenta contato com a Enel para obter um posicionamento sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestação da concessionária, e o texto será atualizado caso haja retorno.