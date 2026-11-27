O Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, terá uma oficina gratuita de cartinhas ao Papai Noel neste domingo (29). A atividade será realizada das 14h às 17h e é voltada ao público infantil.

A programação de Natal começa no sábado (28), com uma contação de histórias com o tema “Era uma vez com o Papai Noel – Sinfonia de Natal”, às 17h. Às 19h, haverá uma apresentação do Estúdio e Escola de Música Submix.

As atividades fazem parte da programação especial “Sinfonia de Natal – A Magia do Natal em Cada Nota”. Para participar da oficina de cartinhas, não é necessário fazer inscrição antecipada. Basta comparecer ao local no horário da atividade.

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Fotos com o Papai Noel

O shopping também oferece atendimento do Papai Noel para fotos com crianças e famílias. Até 23 de dezembro, ele estará no Piso Térreo de terça-feira a domingo, das 12h às 20h.

Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, o atendimento será das 12h às 18h.