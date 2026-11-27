A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (27), um homem que era procurado pela Justiça por tentativa de homicídio em Santana de Parnaíba. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na cidade.

Segundo a PM, policiais da 2ª Companhia do 20º BPM/M receberam informações sobre um indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto e realizaram a abordagem.

Após consulta aos sistemas policiais e judiciais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão definitivo, relacionado à condenação pelo crime de homicídio tentado.

Publicidade

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Após as providências da Polícia Judiciária, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.