Cachorro enfrenta assaltantes e impede roubo em Itapevi

Tentativa de assalto foi registrada por câmera de monitoramento /Reprodução/Fofocas Itapevi

Uma tentativa de assalto foi interrompida pela reação de um cachorro na Vila Nova Itapevi, em Itapevi. Dois criminosos em uma motocicleta abordaram um homem que caminhava com o animal pela Rua Brasília de Abreu.

As imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que os suspeitos se aproximaram da vítima [veja o vídeo abaixo]. O cachorro avançou contra a dupla e fez os criminosos desistirem da ação.

Durante a tentativa de roubo, houve disparos de arma de fogo, mas ninguém ficou ferido.

Publicidade

O caso aconteceu na manhã de 1º de novembro e foi divulgado nas redes sociais na quinta-feira (5) pela página “Fofocas Itapevi”, que publicou as imagens do monitoramento. Até o momento, ninguém foi preso.