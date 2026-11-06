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Cachorro enfrenta assaltantes e impede roubo em Itapevi

Tentativa de assalto aconteceu na Vila Nova Itapevi e foi registrada por uma câmera de monitoramento

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 06/11/2026 14:05 Siga-nos no Google News
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cachorro enfrenta assaltantes itapevi
Tentativa de assalto foi registrada por câmera de monitoramento /Reprodução/Fofocas Itapevi
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Uma tentativa de assalto foi interrompida pela reação de um cachorro na Vila Nova Itapevi, em Itapevi. Dois criminosos em uma motocicleta abordaram um homem que caminhava com o animal pela Rua Brasília de Abreu.

As imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que os suspeitos se aproximaram da vítima [veja o vídeo abaixo]. O cachorro avançou contra a dupla e fez os criminosos desistirem da ação.

Durante a tentativa de roubo, houve disparos de arma de fogo, mas ninguém ficou ferido.

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O caso aconteceu na manhã de 1º de novembro e foi divulgado nas redes sociais na quinta-feira (5) pela página “Fofocas Itapevi”, que publicou as imagens do monitoramento. Até o momento, ninguém foi preso.

 

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Itapevi

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