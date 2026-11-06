Cachorro enfrenta assaltantes e impede roubo em Itapevi
Tentativa de assalto aconteceu na Vila Nova Itapevi e foi registrada por uma câmera de monitoramento
Uma tentativa de assalto foi interrompida pela reação de um cachorro na Vila Nova Itapevi, em Itapevi. Dois criminosos em uma motocicleta abordaram um homem que caminhava com o animal pela Rua Brasília de Abreu.
As imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que os suspeitos se aproximaram da vítima [veja o vídeo abaixo]. O cachorro avançou contra a dupla e fez os criminosos desistirem da ação.
Durante a tentativa de roubo, houve disparos de arma de fogo, mas ninguém ficou ferido.
O caso aconteceu na manhã de 1º de novembro e foi divulgado nas redes sociais na quinta-feira (5) pela página “Fofocas Itapevi”, que publicou as imagens do monitoramento. Até o momento, ninguém foi preso.
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