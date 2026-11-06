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Osasco é vice-campeã da Taça das Favelas com equipe do Jardim D’Abril

Time osasquense ficou com o vice-campeonato da Taça das Favelas São Paulo 2026

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 06/11/2026 11:43 Siga-nos no Google News
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osasco taca das favelas 2026
Equipe osasquense / Foto: Vinicius Cruz/@vinicruz.photo
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A equipe do Jardim D’Abril, de Osasco, ficou com o vice-campeonato da Taça das Favelas São Paulo 2026. A decisão da fase estadual foi disputada no dia 31 de outubro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

O time osasquense chegou à final após uma campanha inédita e enfrentou o Favela 13, de Guarulhos, atual campeão do torneio. A partida terminou com vitória do adversário por 2 a 1.

O primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa, Ryan abriu o placar para Guarulhos. O Jardim D’Abril reagiu e empatou com Ruan, em cobrança de falta.

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Osasco ainda teve oportunidades para virar a partida, mas Grazioto marcou de fora da área e garantiu o título para o Favela 13.

Campanha histórica

O Jardim D’Abril foi um dos dois representantes de Osasco na fase estadual da competição. A cidade também contou com o Jardim Planalto no torneio feminino.

As meninas do Jardim Planalto deixaram a competição nas oitavas de final, em setembro, após derrota por 4 a 1 para o Campanário, de Diadema, em uma partida disputada sob forte chuva.

Já o Jardim D’Abril alcançou pela primeira vez a decisão estadual, garantindo um resultado histórico para Osasco.

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“Foi um ótimo jogo, tudo o que o futebol tem. Mas futebol é isso, só um sai vencedor. Eu estou triste, porém todos eles são vencedores, a cidade merece essa festa que fizeram”, afirmou o técnico do Nacadência, Vinícius Brufato.

Segundo o treinador, a experiência também pode abrir portas para os jogadores.

“Para eles é o início de carreira, em um campeonato que dá visibilidade e oportunidade. A minha vitória é que cada um possa viver seu sonho individualmente. Se cada um sair mais motivado, atingimos o objetivo”, completou.

Taça das Favelas reuniu 90 equipes

A edição estadual de 2026 reuniu 90 equipes de diferentes regiões de São Paulo, sendo 66 na categoria masculina e 24 na feminina.

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Na decisão, a equipe de Osasco contou com a presença do prefeito Gerson Pessoa, do deputado estadual eleito Rogério Lins e dos vereadores Laércio Mendonça e Josias da Juco.

Para o secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, a campanha já representa uma conquista para o município.
“Acima de qualquer resultado, estamos orgulhosos do time do Jardim D’Abril. Eles proporcionaram que o município estivesse na final de um campeonato importantíssimo. Ninguém tirará o orgulho que sentimos”, afirmou.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: esporte Osasco Taça das Favelas

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