Virginia visita AACD e faz doação milionária após cancelar participação no Teleton

Virginia Fonseca visitou a sede da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (5). Após cancelar sua participação no Teleton 2026, a influenciadora cumpriu a promessa de contribuir com a instituição e fez uma doação de R$ 1 milhão.

A visita foi divulgada pela própria AACD nas redes sociais. Segundo a associação, Virginia esteve no local acompanhada de Samara Pink e Thiago, sócios da WePink.

Durante a passagem pela instituição, o grupo conheceu de perto o trabalho realizado pela AACD e esteve com crianças e famílias atendidas pela entidade.

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“E, ao final da visita, mais uma vez nos surpreenderam com um gesto de muita generosidade: uma doação de 1 milhão de reais”, escreveu a AACD na publicação.

A associação também agradeceu a influenciadora e os demais representantes da WePink pela contribuição. “Gestos como esse nos ajudam a continuar transformando vidas, levando cuidado, acolhimento e esperança a tantas famílias”, afirmou a entidade.

Cancelamento do Teleton

Virginia havia confirmado sua participação no Teleton 2026, marcado para este sábado (7), mas decidiu cancelar a presença após uma polêmica envolvendo Silvia Abravanel.

O episódio começou em 27 de outubro, quando a filha de Silvio Santos criticou a influenciadora nas redes sociais. A reação ocorreu após Virginia aparecer em um vídeo gravado em uma boate em Miami, nos Estados Unidos, enquanto dançava e segurava várias notas de dólar.

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Após a repercussão do episódio, a equipe de Virginia confirmou o cancelamento da participação no Teleton. A decisão teria sido motivada pelo desentendimento com Silvia.

Mesmo sem participar da edição deste ano do programa, Virginia manteve o compromisso de fazer uma contribuição à AACD.