Cotia terá corrida noturna com tema Halloween neste sábado (7)
A concentração será às 18h, saída às 19h da Praça do Jardim Sabiá.
A SS Run Club realiza neste sábado, 7 de novembro, a corrida temática de Halloween, na Praça Lindolfo Stephano, conhecida como Praça do Jardim Sabiá, em Cotia. A concentração está marcada para as 18h, e a largada será às 19h.
Os participantes são convidados a correr fantasiados. O uso de fantasia não é obrigatório, mas as melhores serão premiadas. A proposta do evento é unir atividade física, diversão e fortalecimento da comunidade de corredores.
A programação musical terá o DJ Britto comandando o som em cima de um caminhão durante a corrida. Os DJs Henrique Da Hora e Vitor O Brabo também se apresentam. No after oficial, no Treze Bar, o MC Nego Blue assume o palco.
Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, e o link também está disponível na biografia e nos stories da SS Run Club no Instagram.
Serviço
Halloween SSRUNCLUB
Data: 7 de novembro de 2026
Concentração: 18h
Saída: 19h
Local: Praça Lindolfo Stephano (Praça do Jardim Sabiá), Cotia
After oficial: Treze Bar
Ingressos: Sympla