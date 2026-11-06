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Cotia terá corrida noturna com tema Halloween neste sábado (7)

A concentração será às 18h, saída às 19h da Praça do Jardim Sabiá.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 13:08 Siga-nos no Google News
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corrida halloween cotia
Imagem gerada por IA
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A SS Run Club realiza neste sábado, 7 de novembro, a corrida temática de Halloween, na Praça Lindolfo Stephano, conhecida como Praça do Jardim Sabiá, em Cotia. A concentração está marcada para as 18h, e a largada será às 19h.

Os participantes são convidados a correr fantasiados. O uso de fantasia não é obrigatório, mas as melhores serão premiadas. A proposta do evento é unir atividade física, diversão e fortalecimento da comunidade de corredores.

A programação musical terá o DJ Britto comandando o som em cima de um caminhão durante a corrida. Os DJs Henrique Da Hora e Vitor O Brabo também se apresentam. No after oficial, no Treze Bar, o MC Nego Blue assume o palco.

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Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, e o link também está disponível na biografia e nos stories da SS Run Club no Instagram.

Serviço

Halloween SSRUNCLUB
Data: 7 de novembro de 2026
Concentração: 18h
Saída: 19h
Local: Praça Lindolfo Stephano (Praça do Jardim Sabiá), Cotia
After oficial: Treze Bar
Ingressos: Sympla

 

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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