Will de Sousa Trio apresenta tributo de rock a Roberto Carlos neste sábado (7) em Barueri
Show "Um Rock para o Rei" acontece às 12h no estacionamento em frente à prefeitura durante a Feirarte, com entrada gratuita e classificação livre.
O projeto musical “Um Rock para o Rei”, interpretado pelo Will de Sousa Trio, será apresentado neste sábado, 7 de novembro, às 12h, em Barueri. O show ao vivo acontece na Feirarte, no estacionamento localizado em frente à Prefeitura de Barueri, com entrada gratuita e classificação indicativa livre para todas as idades.
Descrito como uma música que une gerações, o projeto traz um tributo especial em ritmo de rock’n’roll a canções inesquecíveis da carreira de Roberto Carlos, recriadas com novos arranjos e interpretações do trio.
O público presente na tradicional feira poderá curtir clássicos do Rei sob uma roupagem dinâmica e vibrante, em um show concebido para embalar a tarde de sábado no município.
A atração cultural é realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri, em parceria com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e o Ministério da Cultura.
Serviço da Apresentação Musical:
– Espetáculo: Um Rock para o Rei – Tributo a Roberto Carlos com Will de Sousa Trio
– Data e horário: 7 de novembro (sábado), às 12h00
– Local: FEIRARTE – Estacionamento em frente à Prefeitura de Barueri
– Ingressos: Entrada gratuita
– Classificação: Livre para todos os públicos
– Realização: Secretaria de Cultura e Turismo / Prefeitura de Barueri / Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura / Ministério da Cultura