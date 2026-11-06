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Will de Sousa Trio apresenta tributo de rock a Roberto Carlos neste sábado (7) em Barueri

Show "Um Rock para o Rei" acontece às 12h no estacionamento em frente à prefeitura durante a Feirarte, com entrada gratuita e classificação livre.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 12:30 Siga-nos no Google News
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will de souza trio
Foto: reprodução Instagram
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O projeto musical “Um Rock para o Rei”, interpretado pelo Will de Sousa Trio, será apresentado neste sábado, 7 de novembro, às 12h, em Barueri. O show ao vivo acontece na Feirarte, no estacionamento localizado em frente à Prefeitura de Barueri, com entrada gratuita e classificação indicativa livre para todas as idades.

Descrito como uma música que une gerações, o projeto traz um tributo especial em ritmo de rock’n’roll a canções inesquecíveis da carreira de Roberto Carlos, recriadas com novos arranjos e interpretações do trio.

O público presente na tradicional feira poderá curtir clássicos do Rei sob uma roupagem dinâmica e vibrante, em um show concebido para embalar a tarde de sábado no município.

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A atração cultural é realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri, em parceria com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e o Ministério da Cultura.

Serviço da Apresentação Musical:
– Espetáculo: Um Rock para o Rei – Tributo a Roberto Carlos com Will de Sousa Trio
– Data e horário: 7 de novembro (sábado), às 12h00
– Local: FEIRARTE – Estacionamento em frente à Prefeitura de Barueri
– Ingressos: Entrada gratuita
– Classificação: Livre para todos os públicos
– Realização: Secretaria de Cultura e Turismo / Prefeitura de Barueri / Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura / Ministério da Cultura

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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