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Raposo Shopping promove oficina de biscoitos natalinos para quem busca renda extra

Atividade será realizada neste sábado (14), com técnicas de decoração, café da tarde e três biscoitos personalizados para cada participante

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 11/11/2026 15:47 Siga-nos no Google News
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biscoitos de natal
Oficina de biscoitos natalinos ensina técnicas para renda extra / Foto: Magnific.com
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Quem quer aprender uma nova habilidade para preparar presentes personalizados ou até buscar uma renda extra no Natal terá uma opção neste sábado (14), no Raposo Shopping. Das 14h às 17h, o espaço recebe uma oficina de Pintura em Biscoitos Natalinos, voltada a mulheres que desejam aprender técnicas de decoração com glacê.

A atividade faz parte do Entre Nós, plataforma que promove encontros a partir de hobbies e interesses em comum. Durante a oficina, uma confeiteira ensinará técnicas para decorar biscoitos com glacê colorido e elementos inspirados no Natal.

Não é necessário ter experiência com confeitaria para participar. A proposta é apresentar a técnica para iniciantes em uma tarde de aprendizado e convivência.

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Quanto custa a oficina de biscoitos natalinos?

A participação custa R$ 127 e inclui a oficina, orientação durante a atividade, café da tarde e lembrancinha. As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis no site do Entre Elas.

Além da atividade prática, o encontro na zona oeste de São Paulo terá momentos de conversa e troca entre as participantes. A programação inclui café da tarde, orientação durante a oficina, brindes do Raposo Shopping e uma lembrancinha do Entre Elas.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: natal Raposo Shopping

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