Raposo Shopping promove oficina de biscoitos natalinos para quem busca renda extra

Quem quer aprender uma nova habilidade para preparar presentes personalizados ou até buscar uma renda extra no Natal terá uma opção neste sábado (14), no Raposo Shopping. Das 14h às 17h, o espaço recebe uma oficina de Pintura em Biscoitos Natalinos, voltada a mulheres que desejam aprender técnicas de decoração com glacê.

A atividade faz parte do Entre Nós, plataforma que promove encontros a partir de hobbies e interesses em comum. Durante a oficina, uma confeiteira ensinará técnicas para decorar biscoitos com glacê colorido e elementos inspirados no Natal.

Não é necessário ter experiência com confeitaria para participar. A proposta é apresentar a técnica para iniciantes em uma tarde de aprendizado e convivência.

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Quanto custa a oficina de biscoitos natalinos?

A participação custa R$ 127 e inclui a oficina, orientação durante a atividade, café da tarde e lembrancinha. As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis no site do Entre Elas.

Além da atividade prática, o encontro na zona oeste de São Paulo terá momentos de conversa e troca entre as participantes. A programação inclui café da tarde, orientação durante a oficina, brindes do Raposo Shopping e uma lembrancinha do Entre Elas.