Interrupções e instabilidades atingiram serviços públicos estaduais na manhã desta sexta-feira (27) em razão do rompimento de dois cabos de fibra óptica. A Prodesp, empresa estadual de tecnologia, lamentou os transtornos e informou que identificou a origem da falha.

Causa do problema e atuação técnica

Segundo a Prodesp, o rompimento foi provocado por uma escavação realizada durante uma obra na região de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, o que danificou a infraestrutura e comprometeu a comunicação de dados.

A empresa afirmou que já está em contato com a operadora de telecomunicações e que suas equipes técnicas permanecem mobilizadas, atuando em conjunto com o fornecedor responsável para restabelecer a conexão e normalizar o funcionamento dos sistemas o mais breve possível.

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Serviços impactados e reagendamento no Poupatempo

Entre os serviços potencialmente afetados pela falha estão os portais institucionais do Governo do Estado, sistemas das áreas de segurança pública, saúde e educação, além das plataformas e serviços do Detran-SP e do Poupatempo.

De acordo com as informações divulgadas, os cidadãos com atendimentos agendados no Poupatempo que forem impactados pela instabilidade serão comunicados e terão seus horários reagendados para a próxima semana.