A Prefeitura de Itapevi disponibiliza nesta segunda-feira (30) mais de 2,4 mil vagas de emprego distribuídas em 24 funções profissionais. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e atendem candidatos com ou sem experiência, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho para moradores de Itapevi e região.

As vagas abrangem as áreas operacionais, administrativas, logística, produção, segurança, serviços, atendimento e construção civil.

Vagas disponíveis

Entre as funções com maior número de oportunidades estão:

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Auxiliar de operação: 1.069 vagas

Auxiliar de logística: 675 vagas

Agente de segurança: 300 vagas

Auxiliar de linha de produção: 112 vagas

Armazenista: 100 vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 50 vagas

Repositor de mercadorias: 50 vagas

Auxiliar de limpeza: 26 vagas

Auxiliar de jardinagem: 20 vagas

Também estão disponíveis vagas para analista de recursos humanos, auxiliar técnico de refrigeração, limpador de vidros, servente de pedreiro e técnico de refrigeração (instalação), com uma oportunidade para cada função.

Inscrições e requisitos

Os interessados podem se candidatar presencialmente no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na Rua José Michelotti, 88, na Cidade da Saúde, levando currículo impresso e documentos pessoais. Outra opção é realizar a inscrição pela Carteira de Trabalho Digital, onde as oportunidades também estão cadastradas.

Para participar dos processos seletivos, é necessário ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo, além de apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital e currículo.

Mais informações

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, na Cidade da Saúde. O atendimento também está disponível pelo telefone (11) 4143-8888 e pelo e-mail sec.desenvolvimentoeconomico@itapevi.sp.gov.br.