A sexta-feira, 27 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. A previsão indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades da cidade ao longo do dia, mantendo o céu predominantemente encoberto e exigindo atenção redobrada de quem precisa se deslocar pelas ruas da metrópole.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas típicas de um dia fresco. A mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima não deve passar dos 22.6°C, faixa que se enquadra perfeitamente em temperaturas amenas para a região. O quadro meteorológico é complementado por uma alta taxa de umidade relativa do ar, que atinge os 83%.

A probabilidade de precipitação é significativa, calculada em 63%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 13.3 km/h. Vale destacar que, apesar da cobertura de nuvens e da instabilidade, o índice UV alcança a marca de 8.1, o que exige cuidado com a exposição solar em eventuais aberturas de claridade.

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Para quem tem planos ao ar livre nesta sexta-feira, a recomendação do portal Visão Oeste é não sair de casa sem um guarda-chuva. A instabilidade pode pegar os motoristas e pedestres de surpresa em diferentes pontos da cidade, portanto, acompanhe as atualizações do tempo ao longo do dia.