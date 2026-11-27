O Ministério Público de São Paulo (MP) sugeriu que a ViaMobilidade distribua cartões com 30 passagens gratuitas a passageiros prejudicados por falhas graves nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. A proposta foi apresentada por promotores em reunião com a concessionária e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), em 25 de novembro.

A compensação prevista abrange paralisações prolongadas, descarrilamentos e outras falhas graves. Segundo a proposta, o cartão não seria entregue em casos de pequenos atrasos ou ocorrências em que os passageiros permanecessem em segurança nas estações. A ViaMobilidade se comprometeu a estudar a medida e responder em até 30 dias. “A ViaMobilidade informa que prestou os esclarecimentos e permanece à disposição das autoridades”, acrescentou em nota.

Fiscalização da Artesp e possíveis multas

O Ministério Público investiga as falhas recorrentes nas linhas e uma eventual omissão da Artesp. A agência negou omissão na fiscalização e afirmou que possíveis multas contra a ViaMobilidade superam R$ 500 milhões. Segundo a Artesp, os valores incluem sanções por descumprimentos contratuais, como atrasos na devolução de trens à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

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A agência informou ainda que cerca de R$ 12 milhões em pagamentos à concessionária já foram retidos por descumprimento de indicadores de desempenho e manutenção, e que parte das multas foi convertida em investimentos nas linhas. A Artesp também determinou que a ViaMobilidade apresente, até 17 de dezembro, um plano para enfrentar as falhas recorrentes. As informações foram confirmadas pelo Diário do Transporte.

Falhas no sistema de freio

A ViaMobilidade informou que um componente eletrônico do sistema de segurança do freio de emergência queimou e paralisou um trem da Linha 8-Diamante em 12 de novembro. Na ocasião, passageiros ficaram presos, alguns passaram mal e precisaram sair pelas portas e janelas, com registro de vidros quebrados.

Uma falha igual ocorreu em um trem da Linha 9-Esmeralda em 19 de novembro e foi resolvida em 16 minutos, segundo a concessionária. Outras três composições apresentaram problemas semelhantes durante a manutenção no pátio.

Nova falha na Linha 8-Diamante hoje, 27 de novembro

Hoje, 27 de novembro, uma falha de tração em um trem na região de Imperatriz Leopoldina faz a Linha 8-Diamante operar com maiores intervalos. De acordo com comunicado da ViaMobilidade, equipes de manutenção estão no local para o restabelecimento mais breve possível da circulação, e agentes de atendimento e segurança fazem a orientação aos clientes.