sábado, 07 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Câmara de Osasco aprova projeto que cria programa Protetores Mirins dos Animais

Projeto aprovado em primeiro turno prevê ações educativas sobre proteção animal para crianças e adolescentes. Câmara também aprovou propostas sobre acesso a medicamentos e calendário municipal.

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 06/11/2026 18:12 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
câmara de osasco aprova programa protetores mirins dos animais
Câmara de Osasco aprova programa Protetores Mirins dos Animais Foto: Divulgação
Publicidade

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, em primeiro turno, o Projeto de Lei 84/2026, que institui o Programa Protetores Mirins dos Animais. A proposta foi discutida durante a 64ª Sessão Ordinária, realizada na última terça-feira (3), e tem como objetivo promover a educação, a conscientização e a formação cidadã de crianças e adolescentes sobre proteção e bem-estar animal.

De autoria do vereador Alexandre Capriotti (PL), o projeto busca incentivar valores de respeito e cuidado com os animais desde a infância. A proposta prevê atividades educativas, como palestras, oficinas, campanhas de conscientização, visitas monitoradas e ações em parceria com órgãos públicos, organizações da sociedade civil e instituições ligadas à causa animal. Entre os temas que poderão ser trabalhados estão guarda responsável, prevenção de maus-tratos e promoção da saúde pública.

alexandre capriotti

Alexandre Capriotti Foto: Ricardo Migliorini / CMO

Segundo Capriotti, a iniciativa pretende atuar também na prevenção dos maus-tratos, formando novas gerações conscientes da importância da proteção animal. O vereador destacou que as atividades poderão contar com a participação de órgãos municipais, inclusive da Guarda Civil Municipal, ampliando o alcance das ações educativas.

Publicidade

Programa Farmácia Amiga também é aprovado

Durante a mesma sessão, os vereadores aprovaram, em segundo turno, o Substitutivo 1/2026 ao Projeto de Lei 59/2026, de autoria do vereador Pedrinho Cantagessi (União), que cria o Programa Farmácia Amiga. A iniciativa prevê a dispensação de medicamentos em farmácias e drogarias privadas conveniadas com a rede municipal de saúde, com a proposta de ampliar o acesso da população aos tratamentos.

O autor afirmou que a medida poderá beneficiar pacientes atendidos no período noturno, que enfrentam dificuldades para retirar medicamentos nas farmácias municipais fora do horário de funcionamento. Com a aprovação em segundo turno, o projeto segue para análise do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que poderá sancionar ou vetar a proposta.

Outro texto aprovado foi o Substitutivo 1 ao Projeto de Lei 132/2026, do vereador Cantor Goleiro (União), que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Osasco o aniversário do Conjunto Habitacional Vila Nova, no Jardim Aliança. A comemoração será realizada anualmente em 16 de outubro.

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Câmara de Osasco Política Municipal Prefeitura de Osasco proteção animal Protetores Mirins dos Animais

Leia Também

cachorro caes

Cães e gatos esperam por um novo lar em feiras de adoção em Barueri e região

 previsao do tempo hoje tempo instavel com chuva

São Paulo tem sábado de névoa e calor intenso com alta probabilidade de chuva

 previsao do tempo hoje nublado

Itapevi amanhece com nevoeiro e registra calor intenso neste sábado