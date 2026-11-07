Câmara de Osasco aprova projeto que cria programa Protetores Mirins dos Animais

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, em primeiro turno, o Projeto de Lei 84/2026, que institui o Programa Protetores Mirins dos Animais. A proposta foi discutida durante a 64ª Sessão Ordinária, realizada na última terça-feira (3), e tem como objetivo promover a educação, a conscientização e a formação cidadã de crianças e adolescentes sobre proteção e bem-estar animal.

De autoria do vereador Alexandre Capriotti (PL), o projeto busca incentivar valores de respeito e cuidado com os animais desde a infância. A proposta prevê atividades educativas, como palestras, oficinas, campanhas de conscientização, visitas monitoradas e ações em parceria com órgãos públicos, organizações da sociedade civil e instituições ligadas à causa animal. Entre os temas que poderão ser trabalhados estão guarda responsável, prevenção de maus-tratos e promoção da saúde pública.

Segundo Capriotti, a iniciativa pretende atuar também na prevenção dos maus-tratos, formando novas gerações conscientes da importância da proteção animal. O vereador destacou que as atividades poderão contar com a participação de órgãos municipais, inclusive da Guarda Civil Municipal, ampliando o alcance das ações educativas.

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Programa Farmácia Amiga também é aprovado

Durante a mesma sessão, os vereadores aprovaram, em segundo turno, o Substitutivo 1/2026 ao Projeto de Lei 59/2026, de autoria do vereador Pedrinho Cantagessi (União), que cria o Programa Farmácia Amiga. A iniciativa prevê a dispensação de medicamentos em farmácias e drogarias privadas conveniadas com a rede municipal de saúde, com a proposta de ampliar o acesso da população aos tratamentos.

O autor afirmou que a medida poderá beneficiar pacientes atendidos no período noturno, que enfrentam dificuldades para retirar medicamentos nas farmácias municipais fora do horário de funcionamento. Com a aprovação em segundo turno, o projeto segue para análise do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que poderá sancionar ou vetar a proposta.

Outro texto aprovado foi o Substitutivo 1 ao Projeto de Lei 132/2026, do vereador Cantor Goleiro (União), que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Osasco o aniversário do Conjunto Habitacional Vila Nova, no Jardim Aliança. A comemoração será realizada anualmente em 16 de outubro.