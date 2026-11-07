sábado, 07 de novembro de 2026
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Sábado em Cotia tem calor intenso e previsão de chuva passageira fraca

Sábado em Cotia registra máxima de 30.2°C com calor intenso e possibilidade de chuva passageira fraca. Confira a previsão completa no Visão Oeste.

Por Redação | Atualizado em: 07/11/2026 03:00 Siga-nos no Google News
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O sábado, 7 de novembro, começa com variação nas condições meteorológicas em Cotia, combinando momentos de abafamento com a possibilidade de precipitações rápidas ao longo do dia. O cenário é típico de transição, exigindo atenção de quem planeja atividades ao ar livre na cidade.

Nas medições térmicas, a cidade registra mínima de 17.9°C, valor que se encaixa na faixa de temperaturas amenas / fresco durante o amanhecer. No entanto, o cenário muda drasticamente com o avanço das horas, alcançando uma máxima de 30.2°C, o que configura um quadro de calor intenso / muito quente para o período da tarde.

Os índices meteorológicos apontam ainda uma alta umidade relativa do ar em 84% e ventos moderados soprando a 24.8 km/h. A probabilidade de chuva é significativa, calculada em 81%, mas caracterizada como chuva passageira fraca. Outro ponto de extrema importância é o índice UV, que atinge a marca de 12.3, considerado extremamente alto.

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Diante do forte calor e dos altos índices ultravioleta, a recomendação para os moradores de Cotia é o uso rigoroso de protetor solar, hidratação constante e o suporte de guarda-chuvas leves para eventuais precipitações rápidas que possam surpreender no decorrer do dia.

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