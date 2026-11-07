Cães e gatos esperam por um novo lar em feiras de adoção em Barueri e região

As feiras de adoção de cães e gatos continuam ao longo de novembro em Barueri e cidades da região. Neste sábado, 7 de novembro, uma das edições será realizada no Parque Dom José. A programação é organizada pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e executada pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), com o objetivo de aproximar os animais que aguardam por uma família de pessoas interessadas em oferecer um novo lar.

Ao longo do mês, as ações também passam por locais como o Parque Ecológico Tietê/Barueri, supermercados, praças e estabelecimentos comerciais. Entre os endereços que recebem as feiras estão o Supermercado São Vicente, em Barueri e Santana de Parnaíba, o Boulevard e o Shopping Flamingo. A programação inclui ainda uma edição em Jandira, na De Tudo Pet Shop.

As próximas datas são: 7, 15 e 20 de novembro, no Parque Dom José; 8, 22 e 29, no Parque Ecológico Tietê/Barueri; 11, 18 e 25, no Supermercado São Vicente, em Barueri; 12, 19 e 26, no Supermercado São Vicente, em Santana de Parnaíba; 13 e 27, no Boulevard; 14, na Secretaria de Educação; 21, na De Tudo Pet Shop, em Jandira; e 28, no Shopping Flamingo. A edição na Praça Oiapoque, em Alphaville, está prevista para o dia 6 e, portanto, já terá ocorrido na data de publicação.

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Para adotar, os interessados devem comparecer a um dos locais indicados, apresentar um documento oficial com foto, escolher o animal e assinar um termo de responsabilidade. A iniciativa busca incentivar a adoção responsável e oferecer uma nova oportunidade a cães e gatos que já passaram por situações de vulnerabilidade.

Além de transformar a vida dos animais, a adoção contribui com o trabalho realizado pelo Cepad e permite que eles encontrem um ambiente com carinho, cuidado e proteção. Antes de levar um novo companheiro para casa, é importante que os futuros tutores considerem as responsabilidades e os cuidados necessários ao longo da vida do pet.