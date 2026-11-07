sábado, 07 de novembro de 2026
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Itapevi amanhece com nevoeiro e registra calor intenso neste sábado

Itapevi tem sábado de nevoeiro, calor intenso com máxima de 30.3°C e alta probabilidade de chuva. Fique atento às mudanças no tempo!

Por Redação | Atualizado em: 07/11/2026 04:00 Siga-nos no Google News
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O sábado, 07 de novembro, começa atípico em Itapevi, com a presença marcante de nevoeiro nas primeiras horas do dia. A visibilidade exige atenção redobrada dos motoristas que transitam pelas vias e rodovias que cortam o município nesta manhã.

Apesar da névoa matinal, o cenário muda ao longo do dia, abrindo espaço para termômetros em rápida elevação. A temperatura mínima registrada foi de 17.7°C, mantendo um cenário fresco no início do dia, mas a máxima alcança os 30.3°C, configurando um quadro de calor intenso na cidade.

A umidade relativa do ar fica elevada, atingindo os 84%, o que intensifica a sensação de abafamento. Além disso, os ventos sopram a uma velocidade de 24.8 km/h, trazendo alguma movimentação para a atmosfera itapeviense.

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Para quem for aproveitar o final de semana ao ar livre, vale o alerta redobrado: a probabilidade de chuva é alta, marcando 82%, e o índice UV atinge o nível 12.4, considerado extremo. É fundamental o uso de protetor solar e a hidratação constante, além de manter o guarda-chuva por perto devido à instabilidade.

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Tags: Nevoeiro e Calor previsão do tempo

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