São Paulo tem sábado de névoa e calor intenso com alta probabilidade de chuva

O sábado, 07 de novembro, amanhece com cenário atípico na capital paulista. A presença de névoa marca o início do dia em diversos pontos da cidade de São Paulo, criando uma atmosfera fechada nas primeiras horas, mas que rapidamente dá lugar a uma rápida elevação nos termômetros ao longo da manhã.

Em relação aos dados meteorológicos para hoje, os paulistanos devem registrar temperaturas amenas no amanhecer, com mínima de 19.5°C. No entanto, o cenário muda drasticamente com a máxima prevista de 32.4°C, caracterizando um verdadeiro cenário de calor intenso. O dia também será marcado por ventos moderados de 27 km/h e uma taxa de umidade relativa do ar em patamares elevados, atingindo a marca de 80%.

A combinação de altas temperaturas e umidade cria um ambiente bastante instável para a região metropolitana. A probabilidade de chuva é alta, calculada em 85%, o que indica a ocorrência provável de precipitações ao longo do dia, muitas vezes associadas ao aquecimento diurno. Além disso, o índice UV atinge o nível 12.3, considerado extremo, exigindo atenção redobrada mesmo com a presença de névoa e nebulosidade.

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Diante desse panorama, a recomendação para quem vai aproveitar o sábado é redobrar os cuidados com a hidratação e a proteção solar, sem descuidar da segurança ao transitar pelas ruas, já que a combinação de pista molhada pela chuva e ventos de 27 km/h exige atenção redobrada dos motoristas. Mantenha capas de chuva ou guarda-chuvas à mão ao longo de todo o dia.