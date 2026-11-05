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Caminhada solidária em Alphaville marca luta contra a pólio

Evento de 8 de novembro no Grupo Escoteiro Bacury, promovido pelo Rotary, terá gincana infantil e sorteio de patinete elétrico.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 30/10/2026 15:58 Siga-nos no Google News
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bacury
Grupo Escoteiro Bacury/Google
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A Área 13 do Rotary realiza neste omingo, 8 de novembro, a Caminhada Solidária pela Paz e pelo Fim da Pólio. O evento será das 9h às 10h30, no Grupo Escoteiro Bacury, em Alphaville, e pretende reunir famílias, amigos e a comunidade em uma ação de solidariedade, saúde e união.

Para as crianças, haverá a Gincana Maluka, com o lema “Pólio e Hepatite Nunca Mais!”. Os pequenos poderão conhecer as atividades do escotismo, participar de brincadeiras e aprender sobre a importância de cuidar da saúde e prevenir doenças.

A programação inclui ainda música ao vivo, food trucks, bazar, medalha de participação e sorteio de um patinete elétrico.

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A adesão custa R$ 75 e dá direito a camiseta e medalha. A pré-inscrição das crianças deve ser feita por formulário on-line, disponível neste link.

A Área 13 do Rotary reúne os clubes Rotary Club de Barueri, Barueri Alphaville, Barueri Tamboré, Barueri Centro Comercial Alphaville, Santana de Parnaíba – Aldeia da Serra, Osasco, Jandira, Barueri Centro Empreendedores e o Satélite Barueri Alphaville Mulheres em Ação.

Serviço

Caminhada Solidária pela Paz e pelo Fim da Pólio
Data: domingo, 8 de novembro
Horário: das 9h às 10h30
Local: Grupo Escoteiro Bacury, Alphaville
Adesão: R$ 75, com camiseta e medalha
Pré-inscrição das crianças: forms.gle/yftgSxmLMGhGQtaPA

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Inscrição Caminhada: caminhada.rotarydistrito4563.org.br

 

 

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 8 de novembro Alphaville Barueri Caminhada Solidária evento solidário fim da pólio Gincana Maluka Grupo Escoteiro Bacury Rotary Área 13 vacinação

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