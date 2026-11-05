quinta-feira, 05 de novembro de 2026
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Templo Zu Lai realiza ação comunitária de saúde e cerimônia do Buda da Medicina em Cotia

Programação no domingo (8) oferece testes de glicemia, aferição de pressão, acupuntura, quiropraxia e sessões do Sutra do Buda da Medicina com entrada e estacionamento gratuitos.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 30/10/2026 14:28 Siga-nos no Google News
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templo zulai cotia
Templo Zu Lai, em Cotia / Foto: Vagner Santos
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O Templo Zu Lai, em Cotia, realiza neste domingo, 8 de novembro, uma programação especial que conjuga atendimentos voluntários de bem-estar e celebrações religiosas. Trata-se da Ação Comunitária – Saúde e Prevenção, realizada paralelamente à tradicional Cerimônia do Buda da Medicina.

Todas as atividades da ação comunitária acontecerão das 10h às 16h nas dependências do templo, localizado na Estrada Fernando Nobre, nº 1461, no Parque Rincão, com acesso direto pelo km 28,5 da Rodovia Raposo Tavares. O evento é aberto a toda a população, com entrada e estacionamento inteiramente gratuitos.

Durante a Ação Comunitária, o público poderá contar com orientações dedicadas à saúde e qualidade de vida, realização de testes de glicemia, aferição de pressão arterial e cálculo de IMC. Além dos exames preventivos, serão prestados atendimentos terapêuticos gratuitos em modalidades como acupuntura, auriculoterapia, ventosaterapia, massoterapia e quiropraxia.

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A iniciativa conta com a colaboração de parceiros institucionais e educacionais, incluindo o Grau Educacional, a ACEMAC e a BLIA.

Cerimônias

No âmbito espiritual, o templo realiza ao longo do domingo três sessões solenes em louvor ao Buda da Medicina. A primeira sessão tem início às 6h30, dedicada à recitação do Sutra do Buda da Medicina. Às 10h, ocorre a segunda sessão, que reúne o Sutra, prostrações, votos e a Cerimônia de Oferenda. A programação religiosa se encerra com a terceira sessão, às 14h, com Sutra, prostrações, votos e a Dedicação de Méritos.

Mais informações sobre a programação e orientações para os visitantes podem ser consultadas diretamente pelo telefone (11) 3500-3600, pelo portal oficial templozulai.org.br ou pelas redes sociais da instituição (@templozulai).

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SERVIÇO:
Evento: Ação Comunitária – Saúde e Prevenção e Cerimônia do Buda da Medicina
Data: Domingo, 8 de novembro
Horário da Ação de Saúde: Das 10h às 16h
Local: Templo Zu Lai – Estrada Fernando Nobre, 1461 – Parque Rincão
Entrada e Estacionamento: Gratuitos
Atendimentos e Testes: Orientações sobre saúde e qualidade de vida, Teste de glicemia, Aferição da pressão arterial, Avaliação de IMC (Índice de Massa Corporal) e Acupuntura, Auriculoterapia, Ventosaterapia, Massoterapia, Quiropraxia
Horários das Cerimônias: 6h30 (1ª Sessão), 10h (2ª Sessão), 14h (3ª Sessão)

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Ação Comunitária Saúde e Prevenção acupuntura Cotia Cerimônia do Buda da Medicina Evento Gratuito Cotia Parque Rincão Cotia quiropraxia Cotia Templo Zu Lai Templo Zu Lai Cotia

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