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Osasco Vôlei enfrenta o Fluminense pela Superliga Feminina nesta sexta-feira

Invicta, equipe osasquense busca a quarta vitória consecutiva na competição em partida que será disputada no Rio de Janeiro

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 05/11/2026 12:24 Siga-nos no Google News
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osasco vôlei 2026
Foto: @osascovoleibolclube-@carol_fotografia
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O Osasco Vôlei enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira (6), às 21h, pela quarta rodada da Superliga Feminina 2026/27. A partida será disputada no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro.

Invicta na competição, a equipe osasquense soma três vitórias em três jogos e nove pontos. O time busca manter o 100% de aproveitamento e conquistar a quarta vitória consecutiva.

Na rodada anterior, o Osasco venceu o Sancor Vôlei Londrina por 3 sets a 0, no ginásio José Liberatti. A oposta polonesa Magdalena Stysiak foi o destaque da partida, com 26 pontos.

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Agora, o desafio será fora de casa contra o Fluminense. O confronto será transmitido ao vivo pelo SporTV 2.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: esporte Osasco Vôlei Superliga Feminina 2026/27

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