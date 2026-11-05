Osasco Vôlei enfrenta o Fluminense pela Superliga Feminina nesta sexta-feira
Invicta, equipe osasquense busca a quarta vitória consecutiva na competição em partida que será disputada no Rio de Janeiro
O Osasco Vôlei enfrenta o Fluminense nesta sexta-feira (6), às 21h, pela quarta rodada da Superliga Feminina 2026/27. A partida será disputada no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro.
Invicta na competição, a equipe osasquense soma três vitórias em três jogos e nove pontos. O time busca manter o 100% de aproveitamento e conquistar a quarta vitória consecutiva.
Na rodada anterior, o Osasco venceu o Sancor Vôlei Londrina por 3 sets a 0, no ginásio José Liberatti. A oposta polonesa Magdalena Stysiak foi o destaque da partida, com 26 pontos.
Agora, o desafio será fora de casa contra o Fluminense. O confronto será transmitido ao vivo pelo SporTV 2.